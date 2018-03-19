Adebayor yıllara meydan okuyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emmanuel Adebayor, ilerleyen yaşına karşın performansıyla parmak ısırtıyor.

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 34 yaşındaki golcüsü Emmanuel Adebayor, adeta yıllara meydan okuyor.

Önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen birçok takımında forma giyen Togolu golcü, kendisi adına oldukça talihsiz geçen bir dönemin ardından Medipol Başakşehir'de yeniden yükselişe geçti.

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, öncesindeki 6 ayı boşta geçirmesine karşın, beklentilerin çok üzerinde bir performansla takımına katkı verdi.

45 RESMİ MAÇTA 21 GOL ATTI

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

İKİ BUÇUK SEZONU 3 GOLLE TAMAMLAMIŞTI

Adebayor, Medipol Başakşehir'e transferi öncesi kariyerinde adeta dibe vururken, son 2,5 sezonunda ancak 3 gole imza atabilmişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giydiği geçirdiği 2014-2015 sezonunda 17 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 2 kez rakip ağları havalandırırken, Crystal Palace kadrosunda geçirdiği 2015-2016 sezonunda ise 15 resmi maçta 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Profesyonel futbol kariyerine 2003-2004 sezonunda Fransız ekibi Monaco'da başlayan Emmanuel Adebayor, birçok önemli takımın formasını giydi.

Monaco ile ilk senesinde Şampiyonlar Ligi finali gören ancak Porto'ya 3-0 kaybedilmesi nedeniyle ikincilikle yetinen Adebayor, ardından Arsene Wenger idaresindeki Arsenal'in dikkatini çekti.

Arsenal'e 2005-2006 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, burada adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

İngiltere Premier Lig'de 3,5 sezon Arsenal forması giyen oyuncu, ardından Manchester City'de 1,5 sezon, Real Madrid'de de yarım sezon top koşturdu.

Adebayor, 2011-2012 sezonu başında Tottenham'la sözleşme imzalayarak yeniden bir çıkış dönemi yakaladı. Tottenham'da geçirdiği 4 sezonun 3'ünde başarılı bir grafik çizen Togolu golcü, son yılında ise beklentilerin altında kaldı.

Son olarak Crystal Palace'da geçirdiği 2015-2016 sezonunda da varlık gösteremeyen Adebayor, 2016-2017 sezonu öncesi serbest kalmıştı.





