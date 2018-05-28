ADD'ye soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Mayıs darbesini öven paylaşımları nedeniyle ADD hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen suç ve suçluyu övme suçundan dolayı resen soruşturma başlattı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) dün resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweet ile 27 Mayıs Darbesi'ne övgüler yağdırmıştı.

Kaynak: ajanslar