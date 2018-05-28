ADD'nin açıklaması 'pes' dedirtti! Özürleri kabahatlerinden beter

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatmasına ilişkin ADD Genel Merkezi'nden açıklama yapıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ADD hakkında darbeyi övücü nitelikli paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatmasına ilişkin Genel Merkez'den yazılı açıklama yapıldı.

ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BETER!

Açıklamada önce, söz konusu tweetin ADD'nin yönetim kurulunun bilgisi ve onayı olmadan atıldığı, ve ADD'nin kurumsal kimliğini yansıtmadığıifade edildi.

Ancak açıklamanın hemen devamında, 27 Mayıs 1960 darbesi "devrim" olarak nitelenerek, darbe hakkında meşrulaştırma amacına yönelik ifadeler kullanıldı.

ADD'DEN DARBE ANAYASALARI İÇİN TUHAF AYRIM

Ayrıca açıklamada dikkat çeken diğer bir bölüm ise, 1960 darbesinden sonra millete dikte edilen 1961 Anayasası'nın "özgürlükçü anayasa" olarak nitelenirken, 1980 darbesi sonrası millete dikte edilen 1982 anayasasının "darbe anayasası" şeklinde nitelendirilmesi oldu.

İşte ADD'nin açıklamasından söz konusu bölümler:

Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez (@add_genelmerkez) twitter hesabından, 27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan '27 Mayıs' ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır. Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır" denildi.

1961 ANAYASASI ÖZGÜRLÜKÇÜYMÜŞ

1961 Anayasası'nın başlangıç kısmında; 'Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti, bu Anayasa'yı hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet etmiştir.' ibaresi yer alır. 27 Mayıs sonrası çıkartılan ilerici, özgürlükçü 1961 Anayasası bu harekete Devrim niteliği kazandırmıştır.

27 MAYIS DARBESİ "DEVRİM"MİŞ!

1982 darbe Anayasası'nı getiren iktidar tarafından 1961 Anayasası yürürlükten kaldırılmış, Devrimin bayram olarak kutlanması yasaklanmış, yerine Türkiye'yi bu günlere getiren 1982 darbe anayasasıyürürlüğe konmuştur. Tarihi siyasiler değil, tarihçiler yazar. 1961 Anayasası ile tarihe Devrim olarak geçen süreç, siyasiler adını kaldırdı diye 'Devrim' olmaktan çıkmaz. 27 Mayıs 'Devrim' olarak tarihte yerini çoktan almıştır.

Kaynak: Ajanslar