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Aday olmadığı seçimde 1 milyon oy alan futbolcu

Aday olmadığı seçimde 1 milyon oy alan futbolcu

İngiliz ekibi Liverpool formasıyla bu sezon çok başarılı bir sezon geçiren, ülkesi Mısır milli takımının 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında büyük payı olan Mohamed Salah, Mısır muhalefetinin de 'parlayan yıldızı' oldu.
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Dünya 03 Nisan 2018 - 17:19

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