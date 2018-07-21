Adapazarı'ndaki kazada 2 uzman çavuş yaralandı

Adapazarı Ankara Caddesi'ndeki kazada, 2 uzman çavuşun bulunduğu motosiklet metrelerce sürüklenerek parçalandı. Cipin ise ön lastiği koptu.

Adapazarı Ankara Caddesi'ndeki kazada, 2 uzman çavuşun bulunduğu motosiklet metrelerce sürüklenerek parçalandı. Cipin ise ön lastiği koptu.

HATALI SOLLAMA KAZA GETİRDİ



E.D. idaresindeki cip hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelen Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar R.T. ile O.Ç.'nin bulunduğu motosiklete çarptı.

Çarpma sonucu cipin ön lastiği koparken, motosiklet ise metrelerce savrularak paramparça oldu.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Kaynak: DHA