Adapazarında feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Adapazarı'nda hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Adapazarı-Kaynarca yolunda seyir halindeki kamyon ve otomobil çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
M.A yönetimindeki 54 DS 703 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 EJ 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonunun altına giren otomobilde bulunan Aysu Vatanlı yaşamını yitirirken, S.K. ve G.B. ise yaralandı.
İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Aysu Vatanlı'nın cenazesi ise morga kaldırıldı.
Hafriyat kamyonunun sürücüsü M.A gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA