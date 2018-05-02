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02 Mayıs 2018 22:32 | Son Güncelleme: 02 Mayıs 2018 22:34

Adapazarında feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Adapazarı'nda hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Adapazarında feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Adapazarı-Kaynarca yolunda seyir halindeki kamyon ve otomobil çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adapazarı'nda kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

M.A yönetimindeki 54 DS 703 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 EJ 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonunun altına giren otomobilde bulunan Aysu Vatanlı yaşamını yitirirken, S.K. ve G.B. ise yaralandı.

İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Aysu Vatanlı'nın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü M.A gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adapazarı'nda kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı


Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik kazasıAdapazarı


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