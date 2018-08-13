Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edilmiş ve ihbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etmişti.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edilmiş ve ihbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etmişti. Su altı ekipleri yaptıkları aramada 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde girdikleri suda kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerine gezmeye giden vatandaşlar, suya giren 3 kişinin kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, arama çalışması yapmak amacıyla bir helikopter ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi bölgeye sevk edildi.

Vadi içerisinde çıktı

Su altı ekipleri yaptıkları aramada, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cesetlerin Osman Turgut, Şevval Korkmaz ve Savaş Turgut’a ait olduğu belirlendi.

Suya serinlemek amacıyla 6 kişinin girdiği bir süre sonra üçünün kendi imkanlarıyla çıktığı ancak diğer üçünün ise akıntıya kapılıp kaybolduğu öğrenildi.

Cesetlerin bulunduğu yerden çıkartılması sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

İhbar geldi harekete geçildi

Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddia edilmişti. İhbar üzerine il merkezinden arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etmişti.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de suda 3 kişinin kaybolduğu ihbarını kendilerinin de aldığını ve şelale bölgesine gitmek üzere yola çıktığını söylemişti.

"Gizli cennet" deniliyor

Adana'nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre uzaktaki 10 şelaleden oluşan Küp ŞelaleleriÇukurova'nın gizli cenneti diye biliniyor.

Kaynak: Ajanslar