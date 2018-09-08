Adanalı müteahhit pompalı tüfekle intihar etti

Adana'da yaşayan ve ailesinin bir süredir haber alamadığı 37 yaşındaki Halil Özdemir, aracının içinde intihar ettiği bildirildi.

Saat 23:00 sularında Çukurova'da yol kenarındaki bir araç dikkat çekti. Araç sahibinin yakınları otomobilin kapısını açtığında Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. 37 yaşındaki Halil Özdemir, pompalı tüfekle intihar ettiği anlaşıldı.

KAFASINA SIKTI

Bunun üzerine yakınları aracın kapısını açtı. Yakınları Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine ihbar ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede Özdemir’in pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar ettiğini belirledi.

OLAY YERİ İNCELENDİ

Olay yeri polislerinin incelemelerinin ardından Özdemir’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yeri polislerinin Özdemir’in cesedinin üzerinde çalıştığı sırada, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla olay anını görüntüledi.

Kaynak: Ajanslar