Adana'da ''Toplu gitar çalma" dünya rekoru denemesi yapılacak

Adana'da 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında toplu gitar çalma rekor denemesi gerçekleştirilecek.

Adana'da 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, "Toplu gitar çalma" rekor denemesi yapılacak.

Karnavalı düzenleyecek Anka Kuşu Yapım ve Organizasyon'dan yapılan yazılı açıklamada, karnaval kapsamında 5-9 Nisan tarihleri arasında Adana Gitar Festivali'nin düzenleneceği bildirildi.

Festivalde toplu gitar çalma dünya rekor denemesinin yapılacağı ve etkinliğe Adana başta olmak üzere, Mersin, Hatay ve farklı illerden katılacak 7 binden fazla kişinin "Akdeniz akşamları" şarkısını çalacağı belirtildi.

Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde Beyazevler Çamlık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte 2009 yılında 6 bin 346 kişiyle Polonya'ya ait olan toplu gitar çalma rekorun Adana'da kırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Adana Gitar Festivali'nde, rekor denemesinin yanı sıra 6-8 Nisan tarihleri arasında ana sahnede tanınmış müzisyenlerin sahne alacağı, küçük sahnede de Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen, genç yeteneklerden oluşan müzik gruplarının konserlerinin olacağı bildirildi.

Kaynak: AA