Adana'da suç örgütü operasyonu

Adana’nın Karataş ilçesinde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin çiftçi ve esnafa senet imzalatarak yüzde 10 faizle para verdiği, ödeyemeyenleri tehdit ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 40 kişinin şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​

Gündem 24 Mart 2018 14:14 Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü YakalandıHafif ticari aracı çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların aylık yüzde 10 ile faize para verdiği ödeyemeyenlerin mallarına zorla el koyduğu bu nedenle bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi