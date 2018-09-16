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16 Eylül 2018 08:45 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2018 08:53

Adana'da otomobil kafeye girdi!

Adana Merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı. Bu kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil kafeye girdi!

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde, sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. 

Polis kazayla ilgili  soruşturma başlattı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Adana


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