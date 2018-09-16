Adana'da otomobil kafeye girdi!
Adana Merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı. Bu kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde, sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Ajanslar