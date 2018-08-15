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15 Ağustos 2018 13:40 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 13:42

Adana'da Mangal Park projesi inşasına başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların eğlenceli zamanlar geçirebilmesi için Mangal Park projesinin inşasına başladı.

Adana'da Mangal Park projesi inşasına başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölünün kıyısına halkın zaman geçirebilmesi için piknik alanı inşa etmeye başladı. Belediye, kebabın başkenti olan Adana'ya Mangal Park alanı inşa edip vatandaşların keyifli, huzurlu zaman geçirmesini hedefliyor.

MANGAL PARK İÇİN KOLLAR SIVANDI

Mangal Park’ta gölgesi fazla olan yetişmiş ağaçların dikilmesine, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarına hız verildi. Mangal Park’ın vatandaşların akşam saatlerinde de piknik yapmalarına imkan verecek güçlü ışıklandırma sistemleriyle donatılacağı bildirildi.



ÇEŞİT ÇEŞİT FAALİYET ALANLARI OLACAK

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, hazırlanan proje doğrultusunda belirlenen alanlara barbeküler, çeşmeler, kameriyeler, tuvaletler, büfeler, piknik masalarının imalatına başladı. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, engellilerin yararlanacağı yollar, çocuk oyun parkları ve oyun grupları ile otoparkların bulunacağını söyledi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: AdanaMangal Parkı


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