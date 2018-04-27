Adana'da kadınlar hırsızı tekme tokat dövdü

Adana'da bir iş yerinden kol saati ve toka çaldığı ileri sürülen kadın hırsız, iş yerinin 3 kadın çalışanı tarafından kovalanarak darp edildi. Hırsızı, kadınların elinden Seyhan Belediyesi'nin güvenlik görevlileri kurtararak polise teslim etti.

Olay, Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O. isimli kadın, bir bijuteriden 1 kol saati ve toka çalıp kaçtı. Olayı fark eden iş yerinin çalışanları Yağmur Y., Zeliha A. ve Remziye Ç., H.O.'yu kovalamaya başladı.

Seyhan Belediyesi'nin bahçesine girip, çaldığı eşyaları yere atarak belediyenin diğer kapısından çıkan H.O.'nun peşine belediyenin güvenlik görevlileri de düşerek kadını yakaladı.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Bu sırada iş yerinin kadın çalışanları ise H.O.'yu darp etti. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, belediye çalışanları H.O.'yu iş yeri çalışanlarından kurtararak polise teslim etti. Tüm yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık ve darp olayına karışan 4 kadın da gözaltına alındı.

Kaynak: Ajanslar