Adana'da FETÖ operasyonunda 90 bin dolar ele geçirildi

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 90 bin dolar ele geçirilirken 6’sı kadın 20 kişi de gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlıkçı ile bazı öğrencilerin de bulunduğu 6’sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.



Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö’nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasına saklanmış 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Ajanslar