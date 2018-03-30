Adana'da DEAŞ Operasyonu: 5 gözaltı
Adana emniyetinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'a eleman desteği verdiği gerekçesiyle Adana'da 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi emniyete götürüldü.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Adana emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerine eleman desteği sağladığı ileri sürülen 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Ajanslar