Adana'da Cinayet
Sırtından bıçaklanan Suriyeli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adana'da 5 gün önce sırtından bıçaklanan Suriyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Mart'ta sırtından bıçaklanan Suriye uyruklu Mustafa Sincar, ambulansla kaldırıldığı Adana Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Sincar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sincar'ı bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA