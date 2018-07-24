Adana’da bir uzman çavuş başından vurulmuş olarak bulundu

Bir uzman çavuş, Adana'da başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın uzman çavuş Akif Toruk (24) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri Toruk’a müdahale ettiği sırada başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Toruk’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde 9 mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar