Adana'da bıçaklı saldırı
Adana'da 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde önceki gün Taner Salman'ı (15) boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ö.T'nin (16) Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Ö.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 80. Yıl İlkokulu yakınında 23 Mart'ta boynundan bıçakla yaralanan Salman, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Ö.T. gözaltına alınmıştı.