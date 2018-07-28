Adana yamaç paraşütçülerinin yeni gözdesi!

Yamaç paraşütünde Adana'nın, iklim ve fiziki şartlarıyla cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Adana, iklimi ve fiziki şartlarıyla yamaç paraşütünde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya, Merkez Park'ta sürdürdükleri yer çalışmaları sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yamaç paraşütü eğitimlerine 2010'da başladıklarını söyledi.

O yıllarda Adana'da 8-10 kişinin yamaç paraşütüyle uçtuğunu ifade eden Akkaya, "Bunun 4'ü zaten bizim kulübümüzdendi. Şu an geldiğimiz noktada Adana'da 200'ün üzerinde uçan yamaç paraşütü pilotu var. Diğer illerle nüfusa oranla mukayese edildiğinde çok ciddi manada Adana'da yamaç paraşüt pilotu olduğu görülüyor." diye konuştu.

Akkaya, kentin yamaç paraşütüne elverişli şartları hakkında bilgi vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'nın meteorolojik ve yılın 12 ayı uçuşa imkan veren coğrafyasından dolayı kentte çok ciddi bir yamaç paraşütü potansiyeli var. Hatta Türkiye'nin ve dünyanın yamaç paraşütü sporundaki kalbi Ölüdeniz'dir. Ölüdeniz'de 50'nin üzerinde Adanalı yamaç paraşütü pilotu çalışıyor. Bu sporda Adana ve Adanalı gençlerimiz başarılı."

"HAVADA KAZA SİMÜLASYONU YAPACAKLAR"



Akkaya, kentteki eğitimlerin ardından Ölüdeniz'de acil durum eğitimi düzenleyeceklerini aktardı.

Bu eğitimle, pilotun normalde yaşayabileceği acil durumları, su üzerinde ve güvenli koşullarda uygulayarak acil durumdan kurtulma tecrübesi yaşamasının amaçlandığını anlatan Akkaya, "SIV (Uçuşta Acil Durum Simülasyonu) ile havada kaza simülasyonu yapacağız. Pilot havadayken, yaşayabileceği kazanının simülasyonunu 2 bin metrede, Ölüdeniz üzerinde yapacak. Ölüdeniz'de gelişmiş bir sektör var. Denizin üzerinde suya acil inen pilotları almak için hazır bekleyen sürat tekneleri var." diye konuştu.

Akkaya, eğitimler sonucunda pilotların yamaç paraşütünde ustalaşacağının altını çizdi.

"ADANA YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİNİN YENİ GÖZDESİ"



Bu sene 9'uncusu düzenlenecek Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'nin 27-28 Ekim'de organize edileceğini belirten Akkaya, her geçen yıl çıtayı yükselttiklerini ifade etti.

Akkaya, geçen seneki festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden ve 7 ülkeden katılım sağlandığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'ne bu yıl 10 ülkeden çok sayıda misafir bekliyoruz. Bu anlamda Adana, Türkiye'de yamaç paraşütü sporunda cazibe merkezi haline geldi. Burada Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekler ve katkılar da göz ardı edilmemeli. Bu anlamda çok ciddi destek verdiler. Biz de ülkemize bu sporu yaydık ve yamaç paraşütü çığ gibi büyüyor."

"YOLDA YÜRÜMEK KADAR GÜVENLİ"



Akkaya, yamaç paraşütü kullanmak isteyen birinin ortalama 20 günlük eğitimin ardından kendi başına uçacak hale gelebildiğini ifade etti.

Yamaç paraşütü pilotu olmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yamaç paraşütü sporu, dışarıdan bakıldığında adrenalin seviyesi yüksek, tehlike arz eden bir spor gibi görünse de inanın yolda yürümek kadar güvenli ve keyifli. Çünkü karada, denizde, demir yolunda nasıl kurallar varsa havada da bizim için belirlenmiş çok ciddi kurallar var. Bu kurallara uyan pilotlar kesinlikle kaza yapmaz. Çünkü biz bu konuda eğitim kalitemize güveniyoruz, pilotlarımızı en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Güvenilir bir spor, herkesin uçarak bu sporu keşfetmesini diliyorum."

Kaynak: AA