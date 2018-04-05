Adana merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
21 kentte proje terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde operasyon düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'YE GEÇİT YOK
Şüphelilerden 24'ü sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sının ise sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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Kaynak: Ajanslar