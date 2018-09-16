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16 Eylül 2018 10:09 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2018 10:14

'Adana 3 günde 1 ton altın bozdurarak ülkesine sahip çıktı'

Jülide Sarıeroğlu, döviz kurlarına yönelik saldırıdan sonra Adanalıların 15 Temmuz’da olduğu gibi Türkiye’ye sahip çıktığını ve 3 gün içerisinde 1 ton altın bozdurarak oynanan oyunun bozulmasına katkı sağladığını söyledi.

'Adana 3 günde 1 ton altın bozdurarak ülkesine sahip çıktı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu,  "Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte  maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı  karşıya kalırsak argümanlarımız, planlarımız hazırlanmış durumda." dedi. 

OYNANAN OYUNUN BOZULMASINA KATKI SAĞLADILAR

Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hayme  Ana Kına Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ekonomiyle ilgili  değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde çeşitli kur dalgalanmalarının yaşandığını hatırlatan  Sarıeroğlu, Adanalıların 3 gün içerisinde bir ton altın bozdurarak, oynanan oyunun bozulmasına büyük katkı sağladığını aktardı.

Vatandaşların bu oyunun farkında olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu,  "Yaşadığımız süreç iç dinamiklerimizden kaynaklı bir süreç değil. Bunu hepimiz  biliyoruz. Bakıyoruz istihdam artıyor, büyüme oranlarında yine rekor kırmışız,  G20 ülkelerinde OECD içerisinde en yüksek oranlardayız. Turizmde yaşadığımız  süreçler ortada, üretim devam ediyor çarklar dönüyor." diye konuştu.

"KAPTAN KÖŞKÜNDE REİSİMİZ OTURUYOR"

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şaha kalkacak  Türkiye'nin önüne engel koymak isteyen odakların saldırılarda bulunduğunu  belirterek, "Dış kaynaklı olarak yaşadığımız bir dalgalanma süreci ama Allah'a  hamdolsun kaptan köşkünde reisimiz oturuyor. Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı  olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar başarıyla  bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı karşıya kalırsak argümanlarımız,  planlarımız hazırlanmış durumda." değerlendirmesini yaptı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Adana


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