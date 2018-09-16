'Adana 3 günde 1 ton altın bozdurarak ülkesine sahip çıktı'

Jülide Sarıeroğlu, döviz kurlarına yönelik saldırıdan sonra Adanalıların 15 Temmuz’da olduğu gibi Türkiye’ye sahip çıktığını ve 3 gün içerisinde 1 ton altın bozdurarak oynanan oyunun bozulmasına katkı sağladığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı karşıya kalırsak argümanlarımız, planlarımız hazırlanmış durumda." dedi.

OYNANAN OYUNUN BOZULMASINA KATKI SAĞLADILAR

Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hayme Ana Kına Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde çeşitli kur dalgalanmalarının yaşandığını hatırlatan Sarıeroğlu, Adanalıların 3 gün içerisinde bir ton altın bozdurarak, oynanan oyunun bozulmasına büyük katkı sağladığını aktardı.

Vatandaşların bu oyunun farkında olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Yaşadığımız süreç iç dinamiklerimizden kaynaklı bir süreç değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakıyoruz istihdam artıyor, büyüme oranlarında yine rekor kırmışız, G20 ülkelerinde OECD içerisinde en yüksek oranlardayız. Turizmde yaşadığımız süreçler ortada, üretim devam ediyor çarklar dönüyor." diye konuştu.

"KAPTAN KÖŞKÜNDE REİSİMİZ OTURUYOR"

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şaha kalkacak Türkiye'nin önüne engel koymak isteyen odakların saldırılarda bulunduğunu belirterek, "Dış kaynaklı olarak yaşadığımız bir dalgalanma süreci ama Allah'a hamdolsun kaptan köşkünde reisimiz oturuyor. Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı karşıya kalırsak argümanlarımız, planlarımız hazırlanmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Ajanslar