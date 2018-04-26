"Adaletli bir karar çıktı"

TFF'nin, olaylı derbinin kaldığı yerden devam edeceğini açıklamasının ardından ilk yorum Volkan Demirel'den geldi.

Tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş maçıyla ilgili alınan, "Kaldığı yerden oynanacak" kararını yorumladı.

BU KARARI ZATEN BEKLİYORDUK

Sarı-Lacivertli takımın başarılı oyuncusu, "Bu kararı takım olarak bekliyorduk. Çünkü tatil kararı sonrası mağdur edildiğimizi düşünüyorduk. Bence adaletli bir karar çıktı"dedi.

Volkan Demirel, Beşiktaş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini söyledi.

PUAN KAYBI YAŞAMAYIZ

Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli oyuncularından Mehmet Topal, "Ligde kalan haftalarda puan kaybı yaşamayız. Ligi 4'te 4'le tamamlarız. Ama üstümüzdeki takımlar puan kaybeder mi? Onu bilemem" dedi.

Spor 26 Nisan 2018 09:38 Herkesin merak ettiği o soru cevaplandı: F.Bahçe finale kalırsa...PFDK tarafından 3 maç seyircisiz oynama (kupa) cezasına çarptırılan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı eleyerek finale çıkması durumunda sarı-lacivertli taraftarlar final maçında tribündeki yerini alabilecek.

Kaynak: ajanslar