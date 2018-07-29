Adalet Komisyonu Başkanı kalp krizi geçirdi!
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gölköy köyündeki bir restoranda aniden rahatsızlanan Köylü, yanındakilerce Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kim Kimdir29 Temmuz 2018 20:57Hakkı Köylü kimdir? Ne iş yapar?TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi. Hakkı Köylü kimdir sorusu da bu üzücü haberle gündeme geldi.
ANJİYO YAPILDI
Burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı.
Köylü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA