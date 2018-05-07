Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı, 2018'de infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda 15 bin alım gerçekleştirecek.

Adalet Bakanlığı 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacak.

Buna göre; 2018 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İstihdamı sağlanacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirilecek.



Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek.