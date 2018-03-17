Adalet Bakanı'ndan flaş Adil Öksüz açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı televizyon programında 'tek tip kıyafet konusu ve Adil Öksüz' hakkında açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı televizyon programında şu açıklamaları yaptı:

Yargılamada tek tip kıyafet konusunda;

"Bu konuda bir kanun çıktı ve mecliste de bu KHK'ler onaylandı. O hususla yasal düzenleme tamamlandı. Teknik hazırlıklar devam ediyor."

Adil Öksüz'ün iadesi meselesi;

Bakan Gül: Adil Öksüz'ün iadesi konusunda "Bu konuda Almanya'dan iadesi hususunda mahkemelerimizin bir kararı oldu, Bakanlığımızca iletildi, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla. Oradan da hukukun gereği uluslararası sözleşmenin gereği bir adım bekliyoruz. Henüz bize olumsuz birşey söylenmedi, iadesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA