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22 Mart 2018 13:44 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 13:56

Adalet Bakanı Gül'ün, Çiftlikbank'ın Kurucusu Hakkındaki Açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili konuştu.

Adalet Bakanı Gül'ün, Çiftlikbank'ın Kurucusu Hakkındaki Açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili şunları dedi:

"Bu kişiyle ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır. Nerede olursa olsun, uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır."


Kaynak: AA

Etiketler: ÇiftlikBankMehmetAydın


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