Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi. Gül, mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Yunan mevkidaşına bir mektup göndererek darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Bakan Gül, Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis'e gönderdiği mektubunda Yunanistan'ın suçlular için adeta bir toplanma merkezi halinde geldiğini belirtti.
Yunanistan Danıştay'ı, 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.
Kaynak: Ajanslar