Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'de özel röportaj konuğu olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını cevaplandırdı.

Bakan Gül'ün konuşmasından satırbaşları;

''AMACIMIZ YARGIYA GÜVENİ ARTIRMAK''

"Adli yıl tüm yargı çalışanlarına ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu yargı yılı yargıya güvenin artığı bir yol olmasını diliyorum. Amacımız yargıya güveni artırmak ve yargının hızlanmasını sağlamak.

"YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI"

Yargıda hedef süre uygulamasında temel yaklaşımımız yargılamanın öngörülebilir olmasını sağlamak olduğunu belirten Bakan Gül, "Hedef süre uygulaması pazartesi başladı. Yargıda öngörülebilirliği sağlamak istiyoruz. Çalışma yapılırken bir dava türünde standart bir süre belirlendi. Yargılamayı uzatılan ve hedef süreyi uzatılan unsurlar tespit edilecek. Hem yargılama hem de ceza aşamasında süre belirlendi. Belirlenen süre aşılırsa sistem bizi uyaracak. Dava açıldıktan sonra ne zaman sonuçlanacağı bilinecek. Yargı sitemimiz üzerine analiz yapılacak. Vatandaşlarımızda davasının ne zaman biteceğini bilecek, şeffaf bir sistem olacak. 1 Ocak'tan sonra da vatandaşlarımız sistemi takip edebilecek." dedi.

"AB perspektifimiz, reform yaklaşımımız temel dinamiklerimizden biridir. Biz AB ile görüşmelerden ne kadar geri kalsak da reformlarımızdan geri durmadık. İnsan hakları eylem planımız güncelleyeceğiz."

FETÖ DAVALARI

"FETÖ darbecilerinin yargılanmasıyla ilgili adili, hızlı yargılanmalar yapılıyor. 86 dosya devem ediyor. 203 davada mahkemeler hakkında karar verildi. Tüm mahkemeleri fedakarlıkla abu davaları sürdürüyor. Hukuktan anayasadan hiçbir şekilde vazgeçilmeden davalar görülüyor. Suçluyla suçsuzu ayırt ederek hakkaniyet çerçevesinde yargılamalar yapılıyor. Yılsonu itibariyle sanık sayısı fazla olan davalar hariç darbe yargılamaları sona erecek."

"OHAL'LE İLGİLİ 2 BİN CİVARINDA KİŞİ MEMURİYETE DÖNDÜ"

"Terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili destek alamıyoruz. Biz Türkiye olarak uluslararası hukukun gereği olarak yapılan başvuruları değerlendirip iade ediyoruz."

"KEMAL ÖKSÜZ HAKKINDA GİRESUN'DA GÖRÜLEN BİR DAVA VAR TAKİP EDİLİYOR"

"Bu konuda bir adım atılmadı. Tüm delililer, belgeler verildi. Darbeyi yapanını terör elebaşı olduğunu açık bir şekilde belgeleyen delilleri verdik. Maalesef ABD'nin tutumu değişmedi."

"Cezaevlerinde tutuklu hükümlü sayısında yoğunluk var. 250 bin 707 tutuklu hükümlü var. Daha önce yapılan açıklamalarda değişen bir şey yok. Tutumumuz değişmedi af konusu gündemimizde yok."

ÇOCUĞA İCRA TAKİBİ

"Çocukların icra daireleri aracılığıyla teslimi son bulacak. Çocuklar icra daireleri, aracılığıyla alınmayacak. Çocuk, baba ya da anneye gösterilmemesi halinde artık ücret alınmayacak."

"1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız."

Kaynak: Ajanslar