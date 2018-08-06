Adalet Bakanı Gül açıkladı: 5 bin kişi alınacak!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama geldi. Gül"Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan'dan yeni personel alımı duyurusu....Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" diye konuştu.

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Kaynak: Ajanslar