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06 Ağustos 2018 15:33 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 15:58

Adalet Bakanı Gül açıkladı: 5 bin kişi alınacak!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama geldi. Gül"Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül açıkladı: 5 bin kişi alınacak!

Bakan'dan yeni personel alımı duyurusu....Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" diye konuştu. 

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: adalet bakanı


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