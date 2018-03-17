Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'Çiftlik Bank' açıklaması

On binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlik Bank ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Gül, "Çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta." dedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika Çiftlik Bank açıklaması geldi.

Adalet Bakanı Gül: "(Çiftlik Bank) Çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta. Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama öncelikle bizim çok uyanık olmamız lazım, çok titiz olmamız lazım."

Kaynak: ajanslar