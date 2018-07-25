Adalar motoru kaptanı yolcuyu güverteden attı

İstanbul'da Beşiktaş ile Adalar arasında sefer yapmakta olan Mavi Marmara Kooperatifi'ne ait yolcu motorunda önceki gün kaptan dehşeti yaşandı.

Beşiktaş'tan hareketle 23 Temmuz Pazartesi akşamı 18.30'da Kabataş aktarmalı Heybeliada-Büyükada seferi yapan 'Erke Han' adlı yolcu motorunda bir olay yaşandı.

''BU BENİM GEMİM BEĞENMEDİYSEN İN''

Tarifeli yolcu motorunda kaptan köşkünden yayılan yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olan bir yolcu, müziğin sesini kısması için kaptanı uyardı. Ancak yolcuya beklenmedik bir şekilde tepki veren kaptan "Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt verdi.

GÜVERTEDEN AŞAĞI ATTI



Ardından da hızla yolcunun üzerine yürüyen kaptanın ne olduğunu anlamaya çalışan yolcunun kolunu büküp yakasından tutarak geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attığı iddia edildi.

YOLCUYU TEHDİT EDEREK DARP ETTİ

Bu arada ağıza alınmayacak küfürler ettiği öne sürülen ve "Ben seni adada da bulurum"diyerek tehditler savuran kaptanın yolcuyu darbetmeye devam ettiği ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI



Diğer vatandaşların araya girerek kurtardığı yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ifade veren yolcunun şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar