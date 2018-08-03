Acun Ilıcalı O Ses Türkiye juriliğine ünlü şovmeni transfer etti!

Acun Ilıcalı uzun yıllardır devam eden yarışma programı O Ses Türkiye'ye büyük bir transfer yaptı. Daha önce pek çok ünlü ismin jüri olduğu programın yeni bombası ünlü komedyen Beyazıt Öztürk oldu.

Acun Ilıcalı'nın yönetimindeki TV 8 kanalı yarışma ve eğlence programlarına hız kesmeden devam ediyor. Kanalın en sevilen yarışma programlarından olan O Ses Türkiye 2011 yılından bu yana pek çok ünlü jüri üyesi ile yoluna devam ediyordu. Acun Ilıcalı iki gün önce bir programda bomba transferin sinyalini vermiş, ancak kim olduğunu açıklamamıştı. Bu sürpriz belli oldu. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için anlaştığı ismin Beyazıt Öztürk olduğu ortaya çıktı.

BEYAZIT ÖZTÜRK O SES TÜRKİYE'DE

20 yılı aşkın süredir ekranda olan Beyaz Show programının sunucusu Beyazıt Öztürk, yeni sezonda bambaşka bir platformda seyircinin karşısına çıkacak. En önde gelen yarışma programlarının mimarı Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Beyazıt Öztürk'ü O Ses Türkiye'ye transfer etti. Ilıcalı dikkatleri üzerinde çeken bomba transferi için şu açıklamaları yaptı;

“Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”

Kaynak: Ajanslar