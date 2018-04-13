Açıköğretim sınavına gireceklere sevindiren haber

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Açıköğretim öğrencileri aynı gün içinde girecekleri iki oturumda birbirine yakın okullarda sınava girebilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Öğrenciler aynı gün içindeki iki oturumda birbirine yakın binalarda sınava girecek.

AMAÇ ZAMANDAN TASARRUF ETMEK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, uygulamanın ilk etapta Eskişehir ve İstanbul`da yürürlüğe gireceğini belirterek,"Öğrencilerimizin sınav binalarına ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu sınav dönemi itibariyle yeni bir uygulama hayata geçirilmiştir" dedi.

SINAVLAR 14- 15 NİSAN'DA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Türkiye’de 81 il, 25 ilçe ve KKTC Lefkoşa sınav merkezlerinde oturum bazında yaklaşık 2.5 milyon Açıköğretim Sistemi'nde eğitim görüyor.

Kaynak: Ajanslar