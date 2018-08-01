Acı tören: Şehit anne ve 11 aylık bebeğine veda

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve bebeğin cenazesi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

HAİN SALDIRIDA ŞEHİT OLDULAR

Dün Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda üs bölgesinde görevli astsubay çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.

EVLADA SON DOKUNUŞ

Şehit anne ve oğlunun naaşları Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından havayoluyla eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın memleketi Kayseri'ye getirildi. Burada cenazeler için helallik alındı. Anneanne Suudiye Demir, kızının ve torununun cenaze aracındaki naaşlarına son kez dokundu.

Saldırıda eşini ve oğlunun kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Helallik alındığı sırada anne ve oğlunun yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Anne ve bebeğinin cenazesi ikindi namazını müteakip Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor.

Erdoğan anne ve bebeğinin cenazesine katılmak üzere Ankara'dan helikopterle Sivas'a geldi. İlçe stadyumuna inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Şarkışla Kaymakamlığı'na geldi. Burada saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'ya sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti. Erdoğan, diğer aile üyelerine de başsağlığı diledi.

Kaynak: Ajanslar