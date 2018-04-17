AB'nin Türkiye Raporu'nda FETÖ ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı.

Raporu hazırlayan Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Suriyeli mülteciler konusunda yürütülen işbirliği haricinde, insan hakları, basın özgürlüğü, yargı özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda giderek kötüleştiği değerlendirmesini yapacağı ifade edilmişti.

Bugün rapor ilk defa Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmermans tarafından sunuldu.

OHAL'E SON VERİLSİN

Avrupa Komisyonu'nun 2018 Türkiye raporunda, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi kınanırken OHAL'e son verilmesi de talep edildi.

TÜRKİYE AB'DEN UZAKLAŞTI

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporunda şu ifadeler yer aldı:



- Türkiye AB'den dev adımlarla uzaklaştı.

-Mülteci konusunda yapılan çalışmalar olağanüstü.

-Avrupa Birliği, darbe girişimini şiddetle kınıyor.

Detaylar birazdan..

Kaynak: Ajanslar