İtalya faciasından sonra Bulgaristan köprülerini yenileme kararı aldı

İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi köprüsünün bir bölümünün çökerek en az 39 kişinin ölümüne yol açmasının ardından Bulgaristan ülkedeki 200'den fazla köprüyü yenilemeye karar verdiğini duyurdu.

Bulgaristan hükümeti çoğu 35-40 yıl önce yapılmış olan ve kötü durumda olduğu belirtilen 211 köprüyü yenilemeye karar verdi.

Başbakan Boyko Borisov 211 köprünün tamamının onarım görüp güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Borissov "İster bütçeden karşılayalım ister daha sonra ödemek üzere krediler vasıtasıyla finanse edelim, bunların tümünün aynı anda yenilenmesini istiyorum" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi olan Bulgaristan on yıllardır ülkedeki altyapıyı modernize etmek için birlikten finansal yardım alıyor.

Belçika'nın 4 katı büyüklüğünde olmasına rağmen ülkede sadece 777 km'lik karayolu bulunuyor. Bu yolların çoğunun da durumunun kötü olduğu belirtiliyor.

CENOVA'DAKİ KÖPRÜ FACİASINDA ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Salı günü İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi köprüsünün bir bölümünün çökmesi sonucu 6'sı yabancı ülke vatandaşı en az 39 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini 'Maalesef ölü sayısı artacak, bu kaçınılmaz" diye konuştu.

Salvini bir rakam vermedi ancak Cenova Başsavcısı Francesco Cozzi 10 ile 20 kişinin hala çöken köprünün enkazı altında olabileceğini söyledi.

Kayıp olarak listelenen tüm kişiler bulununcaya kadar olay mahallinde çalışmaların sürmesi bekleniyor.

ÖLENLER İÇİN DEVLET TÖRENİ PLANLANIYOR



İtalya olayda hayatını kaybedenler için cumartesi günü devlet töreni yapmayı planlıyor. Cumartesi günü ayrıca ulusal yas olarak idrak edilecek.

Facia hakkında devam eden soruşturmanın 1967'de inşası tamamlanan köprünün yetersiz bakımı ve olası tasarım hatalarına odaklandığı belirtiliyor.

Diğer yandan Morandi Köprüsü'nün üzerinde olduğu A10 karayolu dahil ülke genelinde 3020 paralı yolun işletmecisi olan 'Autostrade per l'Italia' şirketine yönelik olarak hükümet 3 seçeneği değerlendiriyor.

İtalya Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Edoardo Rixi, Reuters'e yaptığı açıklamada ya şirketin tüm imtiyazlarının iptal edileceğini, ya sadece faciada etkilenen A10 otoyolundaki imtiyazlarının iptal edileceğini ya da şirkete para cezası kesileceğini söyledi.

Ancak bakan yardımcısı kontrattaki azami ceza miktarı olan 150 milyon euro'nun az bir meblağ olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Ajanslar