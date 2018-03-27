ABD'ye yanıt: Diyaloğa varız ancak...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği devasa gümrük vergileri yüzünden çıkması olası ticaret savaşını frenleme misyonuyla Kongre'den bir heyet Pekin'i ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği devasa gümrük vergileri yüzünden çıkması olası ticaret savaşını frenleme misyonuyla Kongre'den bir heyet Pekin'i ziyaret etti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang ''Diyalog için çalışıyoruz, ama ticaret savaşına da hazırız'' mesajını verdi.

'KAZANAN OLMAZ'

Li, Çin Kalkınması Üst Düzey Forumu'nda yaptığı konuşmada da Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerden söz ederken piyasa gücü ve ticari kurallar sayesinde bugünkü ticaret hacminin elde edildiğini, bunun özünde karşılıklı yarar ve ortak kazanç bulunduğunu söyledi.

''Ticari savaşta kazanan olmaz'' vurgusu yapan Çin Başbakanı, ticaretteki dengesizliği ele alırken rasyonel ve gerçekçi bir tutum almaya çağırdı.

Kaynak: AA