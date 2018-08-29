ABD'ye şeytan diyen Ahmedinejad'ın attığı tweet takipçilerini şaşırttı!

Görev süresince ABD'yi şeytan olarak niteleyen Ahmedinejad, şimdi de Twitter!'a vakit ayırmadan duramıyor. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın attığın bi tweet takipçilerini şaşırttı.

İran ile ABD'nin en çok tartışığı günlerde o Tahran'da Cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı.Ülkesinin nükleer politikasına yön veren Ahmedijead o zamanlarda Washington'u "büyük şeytan" olarak niteliyordu. İranlı eski Cumhurbaşkanı görevi bittikten sonra kendini eğitim hayatına adadı.

Ahmedinejad'ın hayatının vazgeçilmez bir başka unsuru da o gün bugündür Twitter.

TWITTER İÇİN HER ZAMAN VAKİT VAR



ABD mallarına boykot uygulatan, her türlü yaptırım için mücadele veren Ahmedinejad bugünlerde o çizgiyi çoktan kaybetmiş gibi duruyor. Öyle ki eski Cumhurbaşkanı'nın attığı tweet takipçilerini şaşırrtı.

"Bugün yoğun bir gün geçirdim. Ama her zaman #Twitter için zaman ayırırım" tweeti atan Ahmedinejad, en yoğun zamanlarında bile Twittera vakit ayırdığını belirtiyor.

Twitter'da yalnızca kendi twitter hesabını takip eden eski Cumuhrbaşkanı'nın 52 bin 100 kişi takip ediyor.

Kaynak: Ajanslar