ABD'ye sert tepki: Sen kim oluyorsun!

Pompeo'nun tehditler eşliğinde Tahran tarafından kabul edilmesi imkanı bulunmayan taleplerini sıralamasının ardından gözler İran yönetimine çevrildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tahran'ı tarihteki en sert yaptırımlarla ezerek rejim değişikliğiyle tehdit ettiği konuşmasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yanıt verdi: ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun?''

Sputnik'te yer alan ILNA'nın haberine göre 'Amerika'nın diğer tüm ülkeler adına tek taraflı kararlar almasını artık dünyanın kabul edemeyeceğini' söyleyen Ruhani ''O çağ kapandı, artık ülkeler bağımsız'' dedi.

İran'ın tutumunu teyit eden cumhurbaşkanı, ulusun desteğiyle ülkesinin kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

İranlı bir yetkili de adının yazılmaması kaydıyla Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

''Amerika teslim olup yasadışı taleplerini kabul etsin diye İran'a baskı uygulamak istiyor'' diyen İranlı yetkili, ''Pompeo'nun açıklamaları, Amerika'nın İran'da kesinlikle rejim değişikliği peşinde olduğunu gösterdi'' vurgusu yaptı.

Gündem 21 Mayıs 2018 16:41 Amerika'dan İran'a açık tehdit!ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme sonrasındaki İran stratejisini açıkladı.

Kaynak: AA