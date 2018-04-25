Abdullah Gül'e şok: İYİ Parti'den ittifak çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, İYİ Parti'nin adayının Meral Akşener olduğunu söyledi.

Çatı adayla ilgili "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Koray Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" ifadelerini kullandı.

Gündem 25 Nisan 2018 08:44 İşte o gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası! Mehmet Acet, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde Abdullah Gül'ün muhtemel adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir yazı kalem aldı.

Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.

Gündem 24 Nisan 2018 09:48 Akşener'den 'Abdullah Gül' çıkışı: "Bana Gül için çekil derlerse...Meral Akşener, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ajanslar