Son Dakika!
13 Ağustos 2018 18:44 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2018 18:47

Abdullah Gül'den Trump'ın tweetlerine yorum!

ABD'nin Türkiye'ye karşı dolarla girdiği mücadeleye tepki sürüyor. Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül de Twitter hesabından Trump'a tepki gösterdi.

Abdullah Gül'den Trump'ın tweetlerine yorum!

ABD'nin Türkiye'ye karşı dolarla girdiği mücadeleye tepki sürüyor. Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül de Twitter hesabından Trump'a tepki gösterdi.

"KÜRESEL BİR TEHDİT"

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül: Trump'ın tweetleri utanç verici


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TrumpAbdullah Gül


0Yorum Yap