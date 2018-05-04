Abdullah Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı. Gül, “Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok” dedi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı. Gül, "Bir nezaket ziyaretiydi, tehdit ve saygısızlık yoktu." açıklamasında bulundu.
Gündem04 Mayıs 2018 10:43Abdullah Gül nikah şahidi olduğu düğüne katılmayacak!Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğününde Erdoğan ile nikah şahitliği yapacak olan Abdullah Gül, mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.
"TEHDİT, EMPOZE, SAYGISIZLIK OLMADI"
Abdullah Gül, "Akar'ın bir ziyareti oldu. Gizli kapaklı değil. Herhangi bir tehdit, empoze, saygısızlık olmadı." dedi.
Gündem04 Mayıs 2018 10:06Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'e kritik ziyaretinin sebebi belli oldu!Genelkurmay Başkanı Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Gül’e yaptıkları ziyaretin, bir nezaket ziyareti olduğu öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar