Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun 'cumhurbaşkanlığı' görüşmesi

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bir araya geldi. Gül'ün çevresinden "Olağan bir görüşme." yorumu yapıldı.

24 Haziran'a tam 60 gün kala siyaset kulisleri hareketlendi. Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olması için ikna edilmeye çalışılıyor.

Saadet Partisi'nin ikna çalışmalarına Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Gündem 24 Nisan 2018 10:56 Saadet Partili yöneticiden gündeme bomba gibi düşen Abdullah Gül idddiasıCumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, dün gece yarısı Abdullah Gül ile İstanbul'da bir araya geldi.

Gül'ün çevresi bu buluşmanın "olağan bir görüşme" olduğunu savunsa da Gül'ün adaylığının konuşulduğu su götürmez bir gerçek.

Gündem 24 Nisan 2018 09:48 Akşener'den 'Abdullah Gül' çıkışı: "Bana Gül için çekil derlerse...Meral Akşener, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ajanslar