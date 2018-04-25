Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu arasında kritik görüşme!

Abdullah Gül Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'da yapılması kararının ardından siyasette yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Siyasilerin görüşmeleri sık sık Ankara'da yapılsa da İstanbul'da da önemli görüşmeler gerçekleşmeye başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Saat 14.00 sularında başlayan görüşme Abdullah Gül'ün Maslak'ta bulunan ofisinde gerçekleşiyor. Görüşmede 24 Haziran 2018'deki seçimde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı masaya yatırılacak. Görüşmeden çıkacak kararlar merakla beklenirken, basına açıklama yapılabileceği değerlendiriliyor.



ÖDÜL TÖRENİNDE SP LİDERİ İLE GÜL YANYANA OTURMUŞTU

Dün gerçekleşen Necmettin Erbakan Ödülleri'nde Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül yanyana oturmuş, bol bol sohbet etme fırsatı bulmuştu. Gül, AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de sürpriz olarak nitelendirilen bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AjansHaber