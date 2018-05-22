Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel nereli ve mesleği nedir? Abdulkadir Özel hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Abdulkadir Özel kimdir? Abdulkadir Özel nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Abdulkadir Özel Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Abdulkadir Özel kimdir?

Abdulkadir Özel 1979 doğumlu olup, ilkokulu Hatay/İskenderun, ortaokul ve liseyi ise Hatay/Yayladağı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamlayıp avukat oldu.



Siyasi faaliyetleri bağlamında sırasıyla Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ve HAS Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Milli Gençlik Vakfı Ankara Üniversiteler Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.



Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği kurucu genel sekreterlik görevini yürüttü.

Hukuk ve Değişim Derneği Danışma Kurulu üyesidir.



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

Halihazırda ticaretle iştigal eden Özel, Arapça bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber