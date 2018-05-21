Abdulahat Arvas kimdir? Abdulahat Arvas nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Abdulahat Arvas kimdir? Abdulahat Arvas nereli ve mesleği nedir? Abdulahat Arvas hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Abdulahat Arvas kimdir? Abdulahat Arvas nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Abdulahat Arvas Kimdir?



1969 yılında Van"ın Erciş ilçesinde doğdu. İlköğretimini Erciş"in Yukarı Işıklı köyünde orta ve lise öğretimini ise Van İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Bölgede bulunan Arapça eğitim medreselerinde okuduktan sonra merkezde bir süre Kuran Kursu öğretmenliği ve İmamlık vazifesinin ardından, özel şirketlerde idari ve mali işlerde sorumlu yöneticilik görevinde bulundu.



Sosyal bilimler, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve İktisat fakültelerinde ki eğitiminden sonra kısa dönem askerlikle vatani görevini tamamladı.



Yurtdışında Petrokimya ve Ekonomi üzerine bir süre eğitim aldıktan sonra,

1999 yılında aktif ticarete atılarak ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulundu.

2001 yılında Van Organize Sanayi Bölgesinde 7.500 m2 kapalı olmak üzere toplam 21.000 m2 üzerine bir fabrika kurdu.

2007 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde Aynı üretim dalları üzerine yeni bir fabrika daha kurdu.

2009 yılında ise Van"da madencilik konusunda ilk adımı atarak ileri teknoloji ile (elmas uçlu sulu sayalama sistem) blok Mermer kesmeyle, ocak işletme faaliyetine başladı.

Ayrıca MÜSİAD Van Şube Başkanlığını, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimin de Disiplin Kurulu üyeliğini, Van Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde ise kurul üyeliğini, Van Valiliği Mikro Kredi üyeliğinin yanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek ve vakıflarında aktif çalışmalarını sürdürmekte, yabancı dil olarak ta Arapça ve Farsçayı biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.