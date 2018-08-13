ABD'nin yaptırımlarına karşılık Çin yuanı ve euroya para birimine yöneliyor

ABD'nin yaptırımlarına karşılık, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Siluanov, euro ve Çin yuanı gibi para birimlerine yöneleceklerini açıkladı.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rossiya 1’e yaptığı açıklamalarda ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladıkları yaptırım sonucu dolar kullanımında azalmaya gideceklerini söyledi.

"EURO VE ÇİN YUANI GİBİ PARA BİRİMLERİNİ KULLANACAĞIZ"



ABD'ye yatırımı azalttıklarını söyleyen Siluanov, “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız. ABD doları uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldi.” ifadelerini kullandı.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM YAPILMAYACAK



Rus vatandaşlara istihdam sağladıkları için Rusya'daki Amerikan şirketlerine yaptırım uygulamayacaklarına vurgu yapan Siluanov, “Çünkü bu şirketler Rusya vatandaşlarını istihdam ediyorlar. Petrol ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD’nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek.” dedi.

TİCARET MİLLİ PARA İLE YAPILACAK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamalarında, ticaretin Türkiye’nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle milli para birimi üzerinden yapılmasının planladıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, “ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar