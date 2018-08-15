ABD'nin yaptırımı işe yaramadı: Çin Türkiye'den alüminyum ihraç edecek!

ABD, keyfi olarak yürürlüğe soktuğu ihraç kalemlerinde ek vergi uygulaması her ne kadar felaket habercisi gibi görünse de, Washington'un barbarca girişimi bozulmak üzere.

ABD, keyfi olarak yürürlüğe soktuğu ihraç kalemlerinde ek vergi uygulaması her ne kadar felaket habercisi gibi görünse de, Washington'un barbarca girişimi bozulmak üzere.

ABD'nin Uzak Doğu'daki rakibi Çin, Türkiye'den alüminyum alacak, hem de ticaret yerli para birimleri üzerinden gerçekleşecek.

ÇİN TÜRKİYE'DEN İTHAL EDECEK



Özellikle teknoloji üretiminin kalbi konumunda olan Çin'in; hammadde bazında ihtiyacı alüminyumu Türkiye'den tedarik edecek. Twitter'ın güvenilir Rus kaynaklarından Russia Markets'e dayandırılan haberde, Çin'in Türkiye ve Rusya'dan hammadde teminini sağlayacağını ve bu ticarette de para birimi olarak TL ve Ruble'nin esas alınacağı açıklandı.

ABD YAPTIRIMLARI



ABD'nin geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe soktuğu çelik ve alüminyumda ek vergi uygulamaları maliyetleri artırma tehlikesini ortaya çıkartmış, ticari anlaşmaları zora sokmuştu. Her ne kadar bu anlaşma yürürlüğe girdiyse de Çin alüminyum üreticilerinin elini rahatlatacak hamleyi yapacak.

Her ne kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmese de ilerleyen günlerde Çin'in resmi adımı atarak ticari yönünü Türkiye'ye çevirmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar