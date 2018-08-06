ABD'nin yaptırım kararının ardından Ruhani'den ilk açıklama geldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırım kararının ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamasında, "İran, dünya ve bölgesel aktörlerle Orta Doğu'da barışı sağlamak amacıyla ilişkilerini geliştirmek istiyor" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırım kararının ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran, dünya ve bölgesel aktörlerle Orta Doğu'da barışı sağlamak amacıyla ilişkilerini geliştirmek istiyor" açıklamasını yaptı.

''ANCAK GÜVENİLİR OLDUĞUNU GÖSTERİRSE GÖRÜŞÜRÜZ''

Amerika’dan İran’a yönelik yaptırımların bu gece yarısı devreye girmesi öncesinde Tahran cephesinden ilk açıklama İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den geldi. Başkan Donald Trump’ın geçen hafta yaptığı İran yönetimiyle görüşmeye hazır olduğu açıklamasına atıfta bulunan Ruhani, “ABD ile ancak güvenilir olduğunu gösterirse görüşürüz” mesajını verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında, Amerika’nın yaptırımlarına değindi. Ruhani “Biz her zaman diplomasiden ve görüşmeden yanayız. Ancak görüşme dürüstlük gerektirir. Amerika hem nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımları yeniden yürürlüğe koyuyor, hem de bizimle görüşmek istiyor” ifadesini kullandı. Ruhani, Trump’ın “İran’la önkoşulsuz görüşmeye hazırım” sözlerini de iç siyaset hesabı olarak niteledi, Trump’ın amacının İran içersinde karşılıklık yaratmak olduğunu savundu.

AB YENİ TEDBİRLERİ YÜRÜRLÜLÜE KOYMAYA HAZIR

Bu arada Avrupa Birliği (AB), Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarından Avrupalı şirketleri korumaya yönelik yeni tedbirleri yürürlüğe koymaya hazır olduğunu açıkladı.

Sözkonusu tedbirlerin, Amerika’nın çekildiği İran nükleer anlaşmasını kurtarmayı amaçladığı belirtildi. AB, anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu kaydediyor ve Tahran’a ekonomik ve mali tedarik hatlarını açık tutmaya çalışıyor.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin Washington saatiyle bu geceyarısı yürürlüğe gireceği kaydedildi. Düzenleme, Avrupa şirketlerinin komisyondan izin aldıkları takdirde Amerikan yaptırımlarına uyma zorunluluğunu kaldırıyor.

Düzenleme ayrıca Amerikan mahkemelerinin Avrupa’yı kapsayan kararlarının etkilerini önlüyor ve Avrupalı şirketlere zararlarının tazmini olanağı tanıyor.

İRAN'DAN İLK ADIM

Öte yandan, Trump yönetiminin İran’a yaptırımların ilk dilimini yeniden yürürlüğe koyarken, İran Merkez Bankası döviz bürolarına yönelik yasağı kaldırdı. Tahran bu adımla, çok ihtiyaç duyduğu güçlü para birimlerini ülkeye getirmeyi amaçlıyor.

Bankanın başkanı Abdolnasır Hemmati ayrıca, İranlı “hukuki kurumlar ve işletmelere” ülkeye altın ve döviz getirmeleri için yeşil ışık yaktıklarını bildirdi.

Kaynak: Ajanslar