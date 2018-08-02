ABD'nin Türkiye kararına Rusya'dan tepki geldi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Rusya Federal Meclisi'nin alt meclisi Duma'dan ilk tepki geldi.

Rusya Federal Meclisi'nin alt meclisi olan Duma'da Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

''HEMEN YAPTIRIM VE TİCARİ SAVAŞLAR UYGULAMAYA BAŞLIYORLAR''

ABD’nin Türk Bakanlara yaptırım uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çepa, "Rusya’da şöyle bir söz var, ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yok. Amerika’nın ise ABD dolarından daha iyi müttefiği yok. Avrupa güçlü olunca, onlar Avrupa Birliği’ne karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman oluyor. Türkiye ABD’nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD’nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar" dedi.

Kaynak: Ajanslar